США пригрозили санкціями венесуельським банкам, які підтримують Мадуро

У США не назвали перелік банків

Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом сказал специальный представитель президента США Дональда Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс.

Он также подчеркнул, что США и более 50 других стран признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили давление на социалиста Мадуро, чтобы он ушел в отставку.

Абрамс, сказал, что он просил европейские банки предпринять шаги для защиты активов отдельных венесуэльцев от правительства Мадуро. Он не назвал, к каким именно банкам обращался.

Напомним, президент Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций США против Венесуэлы. 1 марта США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано.

Ранее, 24 февраля, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.