США пригрозили санкціями проти Росії за порушення прав людини

США не виключають нових заходів проти РФ за порушення прав людини. Вашингтон уважно стежить за станом справ у цій галузі і продовжать робити це.

Представник американського зовнішньополітичного відомства також запевнив журналістів на брифінгу, що незабаром вони почують більше новин щодо відповідей на порушення, які виходять з Москви та відбуваються на території Росії.

"Ми активно говоримо про жахливий послужний список Росії у сфері прав людини... Ми продовжимо робити це, будь це в Росії або в іншій країні, де права людини піддаються загрозі з боку режимів, які виступають проти цих принципів", - заявив Прайс.