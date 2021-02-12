ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США пригрозили санкціями проти Росії за порушення прав людини

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 12 лютого 2021 23:34
США пригрозили санкціями проти Росії за порушення прав людини Фото: Державний департамент США (nwttac.dci/palestine.org)
Автор: Артур Родивилов

США не виключають нових заходів проти РФ за порушення прав людини. Вашингтон уважно стежить за станом справ у цій галузі і продовжать робити це.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Представник американського зовнішньополітичного відомства також запевнив журналістів на брифінгу, що незабаром вони почують більше новин щодо відповідей на порушення, які виходять з Москви та відбуваються на території Росії.

"Ми активно говоримо про жахливий послужний список Росії у сфері прав людини... Ми продовжимо робити це, будь це в Росії або в іншій країні, де права людини піддаються загрозі з боку режимів, які виступають проти цих принципів", - заявив Прайс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз в лютому почне підготовку нових санкцій проти Росії.

Крім того, у Брюсселі обговорять санкції проти Росії за порушення прав людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Госдеп Санкції
NEWS
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ