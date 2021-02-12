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США пригрозили санкциями против России за нарушение прав человека

Новина українською → Вашингтон, Пятница 12 февраля 2021 23:34
США пригрозили санкциями против России за нарушение прав человека Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)
Автор: Артур Родивилов

США не исключают новых мер против РФ за нарушения прав человека. Вашингтон внимательно следит за положением дел в этой области и продолжат делать это.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также заверил журналистов на брифинге, что вскоре они услышат больше новостей относительно подходящих ответов на нарушения, которые исходят из Москвы и происходят на территории России.

"Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека… Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов", - заявил Прайс.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз в феврале начнет подготовку новых санкций против России.

Кроме того, в Брюсселе обсудят санкции против России за нарушение прав человека.

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