Три країни заявили, що запасів Ірану вистачить для виробництва ядерного заряду
Іран володіє достатнім обсягом ядерних матеріалів, щоб після додаткового збагачення його вистачило на виробництво більше одного ядерного заряду. Тегеран продовжує нарощувати уран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Євротройка "висловила стурбованість"недавньою установкою модульної інфраструктури вдосконалених центрифуг".
"Ми глибоко стурбовані тим, що протягом більше двох років Іран продовжував систематичну ядерну ескалацію, тим самим постійно і необоротно підвищуючи свій ядерний потенціал і піддаючи міжнародне співтовариство значному ризику", - йдеться в комюніке "євротройки".
Такий крок, наголошується в заяві, дозволить Тегерану, легше змінювати конфігурацію каскаду центрифуг, збагачуючи уран до більш високого рівня.
"Іран також накопичив принципово важливий набір знань з виробництва ядерної зброї, особливо в області металевого урану", - зауважили глави МЗС європейських країн, підкресливши, що подібні знання не мають виправдання для використання в цивільних цілях.
Нагадаємо, 12 квітня Іран у відповідь на санкції Євросоюзу призупинив співпрацю з ЄС з прав людини, тероризму, наркотиків і біженців. У Тегерані заявили, що розглядають можливість введення відповідних обмежень на дії Брюсселя.
Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.