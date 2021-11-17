Іран збільшує запаси збагаченого урану

Іран збільшив свої запаси високозбагаченого урану, порушивши зобов'язання, взяті в рамках ядерної угоди 2015 року. Станом на 6 листопада запаси Ірану становили 2 489,7 кг, що у багато разів перевищує ліміт, встановлений в Угоді 2015 року зі світовими державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Загальна кількість урану включає 113,8 кг, збагаченого до 20%, в порівнянні з 84,3 кг у вересні, і 17,7 кг, збагаченого до 60%, в порівнянні з 10 кг.

Нагадаємо, 12 квітня Іран у відповідь на санкції Євросоюзу призупинив співпрацю з ЄС з прав людини, тероризму, наркотиків і біженців. У Тегерані заявили, що розглядають можливість введення відповідних обмежень на дії Брюсселя.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.