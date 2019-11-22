У США засудили російського хакера

У Сполучених Штатах Америки оголосили вирок російському програмісту Станіславу Лісову, якого звинувачують у вчиненні хакерських атак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Федеральний суд Нью-Йорка ухвалив рішення заарештувати Лісова на 4 роки. Напередодні Лісов визнав провину у змові з метою здійснення хакерських атак.

Зазначається, що суддя погодилася зменшити термін ув'язнення Лісова на 15 відсотків "за гарну поведінку", а також з врахуванням того, що раніше він вже перебував під арештом в Іспанії та США. Також росіянин повинен виплатити штрафі у розмірі 50 тисяч доларів, а також 480 тисяч доларів компенсації постраждалим.

Крім того, після виходу з в'язниці Лісова депортують в Росію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України екстрадувала до США громадянина Литви, якого підозрюють у вчиненні 10 транснаціональних кіберзлочинів. Зловмисник був затриманий українськими правоохоронцями у жовтні цього року.

Також РБК-Україна писало, що корпорація Microsoft виявила сліди діяльності ймовірних російських хакерів, жертвами яких стали щонайменше 16 спортивних і антидопінгових організацій на трьох континентах.