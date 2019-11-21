ГПУ екстрадувала до США іноземного кіберзлочинця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадянин Литви був затриманий у жовтні 2019 року

У четвер, 21 листопада, правоохоронці екстрадували до Сполучених Штатів Америки іноземного кіберзлочинця, затриманого в Україні у жовтня цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

За даними відомства, громадянин Литви, підозрюваний у вчинені 10 серйозних транснаціональних кіберзлочинів, тривалий час розшукувався американськими правоохоронцями. У жовтні зловмисник був затриманий Нацполіціїєю на території України.

"Генеральною прокуратурою України прийнято рішення про екстрадицію особи до Сполучених Штатів Америки у спрощеному порядку та сьогодні його фактично передано компетентним органам цієї країни", - зазначили в ГПУ.

У прокуратурі додали, що це перший випадок співпраці між Україною та США, коли екстрадиція відбувалася у спрощеному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європол знешкодив міжнародну групу кіберзлочинців під назвою Avalanche. Кіберзлочинці поширювали шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого отримували доступ до банківських рахунків. Відомо про понад 40 тисяч жертв, переважно це компанії та фінансові організації. Збитки оцінюються в майже 100 млн доларів.