ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ екстрадувала до США іноземного кіберзлочинця

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 09:51
ГПУ екстрадувала до США іноземного кіберзлочинця
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадянин Литви був затриманий у жовтні 2019 року

У четвер, 21 листопада, правоохоронці екстрадували до Сполучених Штатів Америки іноземного кіберзлочинця, затриманого в Україні у жовтня цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

За даними відомства, громадянин Литви, підозрюваний у вчинені 10 серйозних транснаціональних кіберзлочинів, тривалий час розшукувався американськими правоохоронцями. У жовтні зловмисник був затриманий Нацполіціїєю на території України.

"Генеральною прокуратурою України прийнято рішення про екстрадицію особи до Сполучених Штатів Америки у спрощеному порядку та сьогодні його фактично передано компетентним органам цієї країни", - зазначили в ГПУ.

У прокуратурі додали, що це перший випадок співпраці між Україною та США, коли екстрадиція відбувалася у спрощеному порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європол знешкодив міжнародну групу кіберзлочинців під назвою Avalanche. Кіберзлочинці поширювали шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого отримували доступ до банківських рахунків. Відомо про понад 40 тисяч жертв, переважно це компанії та фінансові організації. Збитки оцінюються в майже 100 млн доларів.

В ГПУ не підтвердили, що судимість нардепа Іванісова за зґвалтування погашена Swedbank підозрюють в порушенні санкцій США проти Росії
Новини України Сполучені Штати АмерикиГПУэкстрадициякиберпреступность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся