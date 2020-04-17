США попередили союзників про коронавірус ще в листопаді, - ізраїльське ТБ

Розвідка США попередила союзників про коронавірус ще в листопаді 2019 року. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на місцевий Channel 12.

Повідомляється, що спецслужби США дізналися про появу коронавірусу в Китаї у другому тижні листопада і склали секретний документ. У доповіді говориться, що була поінформована адміністрація президента Дональда Трампа, "яка не вважала це цікавим", а також, що американська сторона поставила до відома НАТО та Ізраїль.

Також повідомляється, що в листопаді ізраїльські військові чиновники обговорювали можливість поширення вірусу і його вплив на регіон Близького Сходу.

Відзначимо, минулого тижня ABC News повідомили, що розвідка США попереджала про коронавірус у грудневому звіті Національного центру медичної розвідки, однак невідомо, чи йдеться про один і той же звіт.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп спростував, що американська розвідка попереджала його про загрозу коронавірууа ще в листопаді 2019.

Також повідомлялося, що спецслужби США перевіряють версію про поширення COVID-19 з лабораторії в китайському Ухані.