Розвідка США перевіряє версію про витік COVID-19 з лабораторії в Ухані

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США не вважають, що вірус був пов'язаний з дослідженнями біологічної зброї

Розвідувальні служби США перевіряють версію про поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському Ухані. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Наголошується, що США не вважають, що вірус був пов'язаний з дослідженнями біологічної зброї. за словами джерел, в даний час немає ніяких ознак того, що вірус був створений людиною.

За даними співрозмовників телеканалу, як одна з версій розглядається можливість того, що вірус був створений в лабораторії в Ухані і випадково випущений за її межі.

Інші джерела повідомили, що американська розвідка не змогла підтвердити теорію, але намагається з'ясувати, чи був хтось заражений у лабораторії в результаті нещасного випадку або необережного поводження зі зразками, а потім заразив інших людей.

За даними джерела, розвідка США аналізує секретний збір розвідданих, призначений для китайського уряду, щодо цієї теорієї. Але деякі представники розвідки говорять, що, можливо, фактична причина ніколи не буде відома.

В матеріалі CNN зазначено, що на підтримку версії про поширення вірусу з лабораторії в Ухані висловлюються деякі законодавці з числа республіканців.

Нагадаємо, телеканал Fox News з посиланням на джерела повідомив, що коронавирус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом".

Раніше повідомлялося, що США починають розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я.