У США попередили авіакомпанії про ризики під час польотів над Перською затокою

Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів попередило авіаперевізників про ризики під час польоту над Перською та Оманською затоками на фоні загострення у відносинах США та Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У американському відомстві заявили, що комерційні літаки, які здійснюють польоти над Перською та Оманською затоками, повинні врахувати посилення "військової активності та політичної напруженості" в регіоні.

Як зазначається, через загострення зростає ризик для цивільних авіаперевізників через "можливий прорахунок чи невірну ідентифікацію". Літаки також можуть стикатися з перешкодами у роботі навігації та систем зв'язку без відповідного попередження.

Наразі авіакомпанії, які здійснюють польоти в даному регіоні, не коментують попередження Федерального управління цивільної авіації США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче залучати Сполучені Штати у війну з Іраном. Трамп зв'язався зі своєю командою національної безпеки та іншими помічниками, які хочуть, щоб напруженість у Тегерані не переросла у збройний конфлікт.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану зі Сполученими Штатами не буде, оскільки її не прагнуть обидві сторони конфлікту. Про це він заявив 14 травня під час зустрічі з представниками влади.