США застерігають від спроб перешкодити поверненню Гуайдо до Венесуели

Гуайдо 4 березня має намір повернутися в країну для організації нових демонстрацій

Соединенные Штаты Америки жестко отреагируют на любые попытки помешать возвращению лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Венесуэлу, о котором он объявил ранее. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтона, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Болтон пригрозил, в том числе, ответом США и мирового сообщества в случае угроз безопасности Гуайдо при его возвращении.

"Любые угрозы или действия в отношении его (Гуайдо, - ред.) безопасного возвращения будут встречены сильным и чувствительным ответом США и международного сообщества", - написал Болтон.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого признали временным главой государства более 50 стран, в понедельник, 4 марта, намерен вернуться в страну для организации новых демонстраций против действующего президента Николаса Мадуро.

Он также сообщил, что он и члены его семьи получали угрозы, в том числе относительно тюремного заключения.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал граждан к новым массовым протестам по всей стране против Николаса Мадуро в понедельник, 4 марта, когда он должен вернуться в страну после недельного тура по латиноамериканским странам.