У ЄС попередили владу Венесуели від посягання на безпеку Гуайдо

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

ЄС пригрозив засудженням міжнародного співтовариства у разі посягання на свободу Гуайдо

В ЄС застерегли владу Венесуэли від посягання на свободу і безпеку лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника Євросоюзу із закордонних справ Федерики Могерині, розміщеному на сайті Європейської ради.

В іншому випадку, за словами Могерині, буде чергова негативна реакція міжнародної спільноти.

"В цьому відношенні будь-яка міра, яка може поставити під загрозу свободу, безпеку або особисту недоторканність Хуана Гуайдо, буде являти собою серйозну ескалацію напруженості і зустріне рішучий осуд міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві.

Могерині зазначила, що члени національних зборів користуються конституційним імунітетом, який необхідно поважати повною мірою.

"Європейський союз буде продовжувати уважно стежити за подіями у співпраці з членами Міжнародної контактної групи і своїми регіональними та міжнародними партнерами", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав Сполучені Штати Америки і міжнародне співтовариство розглянути "всі варіанти" для боротьби з чинним президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.