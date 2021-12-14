США запропонували Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України

У Посольстві США в Україні вважають, що рано прогнозувати подальші дії Росії щодо України. Американці запропонували два шляхи розвитку ситуації.

Про це повідомив спікер посольства США в Україні Деніел Лангенкемп в коментарі РБК-Україна, йдеться у матеріалі " Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом ".

За його словами, США запропонували президенту Путіну два чітких шляхи.

"Подальша агресія проти України, яка спричинить за собою надзвичайно високі витрати для Росії, тому що ми приймемо рішучі заходи, які ми навмисно не застосовували раніше, або альтернативу, якою є діалог і дипломатія. Ми дуже сподіваємося, що Путін вибере другий шлях", - сказав Лангенкемп.

При цьому, за його словами, США будуть робити висновки не за словами, а за реальними діями, які РФ зробить в найближчі тижні.