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Нову кібератаку в Україні локалізують. Банки вже запрацювали

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Вівторок 15 лютого 2022 20:27
Нову кібератаку в Україні локалізують. Банки вже запрацювали Фото: нову кібератаку в Україні локалізують (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні робота банківських веб-ресурсів була відновлена. Фахівці вживають заходів для локалізації та протидії кібератакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України.

"Станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Ощадбанку повідомили, що банк відновив роботу своїх сервісів.

"Ощадбанк відновив роботу своїх сервісів. Клієнтам доступні сайт, мобільний додаток, банкоматна та термінальна мережа", - йдеться у повідомленні.

При цьому в банку додали, що служби банку працюють у посиленому режимі для забезпечення якісного обслуговування клієнтів та запобігання можливим атакам у майбутньому.

Раніше повідомлялося про проблеми з роботою банкоматів, терміналів і POS-терміналів "Ощадбанку".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цей збій на даний момент.

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