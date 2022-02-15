Нову кібератаку в Україні локалізують. Банки вже запрацювали
В Україні робота банківських веб-ресурсів була відновлена. Фахівці вживають заходів для локалізації та протидії кібератакам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України.
"Станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі Ощадбанку повідомили, що банк відновив роботу своїх сервісів.
"Ощадбанк відновив роботу своїх сервісів. Клієнтам доступні сайт, мобільний додаток, банкоматна та термінальна мережа", - йдеться у повідомленні.
При цьому в банку додали, що служби банку працюють у посиленому режимі для забезпечення якісного обслуговування клієнтів та запобігання можливим атакам у майбутньому.
Раніше повідомлялося про проблеми з роботою банкоматів, терміналів і POS-терміналів "Ощадбанку".
РБК-Україна зібрало все, що відомо про цей збій на даний момент.