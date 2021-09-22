У США пропонують посилити санкції проти держборгу Росії

Внесена конгресменом від Демократичної партії Бредом Шерманом поправка буде включена в оборонний бюджет, який, як очікується, в кінці цього тижня підтримає Палата представників.

Згідно з поправкою Шермана, під заборону потраплять облігації в будь-якій валюті, випущені Центробанком РФ, Фондом національного добробуту Росії та Федеральним казначейством Росії з терміном погашення понад 14 днів.

Ініціатива також зобов'язує апарат директора Національної розвідки США надавати звіт про можливе іноземне втручання в президентські вибори та вибори в Конгрес. Президент після отримання даної доповіді зобов'язаний прийняти рішення, чи варто призупинити, або зберегти в силі ці санкції.

Крім того, конгресмени рекомендують розглянути введення санкцій проти 35 росіян, які мають відношення до порушення прав людини.

У списку знаходяться прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, прес-секретар президента Дмитро Пєсков, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Московської області Андрій Воробйов, бізнесмени Алішер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, головний редактор Russia Today Марина Симоньян та інші.