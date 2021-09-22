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В Конгресі США схвалили збільшення військової допомоги Україні

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Середа 22 вересня 2021 08:53
В Конгресі США схвалили збільшення військової допомоги Україні Фото: США хочуть збільшити військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Комітет з правил Палати представників США (нижня палата Конгресу США) схвалив поправки до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Вони передбачають збільшення військової допомоги Україні на 50 млн долларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки",

Законопроект, після внесення поправок, передбачає надання 300 млн доларів безпекової допомоги Україні

Крім цього, документ пропонує збільшити присутність американських військ на східному фланзі НАТО - у Польщі, Румунії та Балтійських країнах.

Серед інших прозицій конгресменів - санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

Схвалення поправок означає, що їх додали до законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Далі цей проект має схвалити Палата представників Сполучених Штатів. Для остаточного затвердження потрібно, щоб проект з таким самим змістом ухвалили в Сенаті. Закон вступає в силу після підписання президентом США.

Раніше посол України в Штатах Оксана Маркарова заявила, що Конгрес США запропонував збільшити розмір військової допомоги Україні.

Нагадаємо, у Путіна вважають, що військова допомога США Україні стане причиною ескалації на Донбасі.

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Сполучені Штати Америки Конгресс США Військова допомога
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