В США предлагают ужесточить санкции против госдолга России

Внесенная конгрессменом от Демократической партии Брэдом Шерманом поправка будет включена в оборонный бюджет, который, как ожидается, в конце этой недели поддержит Палата представителей.

Согласно поправке Шермана, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Президент после получения данного доклада обязан принять решение, стоит ли приостановить, либо сохранить в силе эти санкции.

Кроме того, конгрессмены рекомендуют рассмотреть введение санкций против 35 россиян, которые имеют отношение к нарушению прав человека.

В списке находятся премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, главный редактор Russia Today Марина Симоньян и другие.