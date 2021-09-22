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В США предлагают ужесточить санкции против госдолга России

Автор: Артур Родивилов

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Она запрещает американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Внесенная конгрессменом от Демократической партии Брэдом Шерманом поправка будет включена в оборонный бюджет, который, как ожидается, в конце этой недели поддержит Палата представителей.

Согласно поправке Шермана, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России со сроком погашения более 14 дней.

Инициатива также обязывает аппарат директора Национальной разведки США предоставлять отчет о возможном иностранном вмешательстве в президентские выборы и выборы в Конгресс. Президент после получения данного доклада обязан принять решение, стоит ли приостановить, либо сохранить в силе эти санкции.

Кроме того, конгрессмены рекомендуют рассмотреть введение санкций против 35 россиян, которые имеют отношение к нарушению прав человека.

В списке находятся премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, главный редактор Russia Today Марина Симоньян и другие.

Напомним, что в Конгрессе США одобрили увеличение военной помощи Украине.

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