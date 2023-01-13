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США работают над нейтрализацией деятельности ЧВК "Вагнера", - Госдеп

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Вашингтон, Пятница 13 января 2023 01:45
США работают над нейтрализацией деятельности ЧВК "Вагнера", - Госдеп Фото: советник Госдепартамента США Дерек Чолле (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК "Вагнера" по всему миру.

Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Я не знаю, есть ли опасения (у Сербии - ред.), мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК "Вагнера" активна, чтобы положить конец ее деятельности", - заявил Чолле.

По его словам, в Госдепартаменте США внимательно следят за тем, что ЧВК "Вагнера" стремится вербовать наемников из Сербии и других стран, и этого нельзя допустить. Чолле также призвал Сербию ввести санкции против России.

"Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия каждый день ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо", - добавил он.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Россия сосредоточила у Соледара лучшие подразделения ЧВК "Вагнера".

Кроме того, СМИ писали, что среди "вагнеровцев", которые воюют в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.

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