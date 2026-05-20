Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В США работают над дешевой ракетой для комплексов Patriot: сколько будет стоить

19:45 20.05.2026 Ср
2 мин
Какие функции планируют возложить на новую ракету-перехватчик?
aimg Константин Широкун
Фото: в США работают над дешевой ракетой для комплексов Patriot (Getty Images)

Армия США давит на оборонных подрядчиков, чтобы они предложили предложения по новой ракете-перехватчику для зенитно-ракетной системы Patriot стоимостью менее 1 млн долларов.

Отмечается, что новая ракета должна стоить примерно в пять раз меньше перехватчиков Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement текущего поколения.

Более дешевая альтернатива улучшит соотношение стоимости перехвата к цене ракет комплексов Patriot, особенно против угроз низшего уровня, таких как беспилотники и крылатые ракеты.

Новую ракету также можно было бы производить в больших масштабах, что должно помочь решить проблемы с запасами и цепочками поставок.

"Мы проводим очень агрессивный конкурс на разработку низкостоимостных ракет-перехватчиков (LCI) и ракетных подсистем", - заявил генерал-майор армии Фрэнк Лозано, исполнительный директор по закупкам армии США.

В самом объявлении о тендере целевая цена в 1 млн долларов за единицу распределяется на четыре группы компонентов, каждая из которых должна стоить не более 250 тысяч долларов. Это недорогой перехватчик с системой управления огнем, ракетный двигатель, головка самонаведения, а также система управления огнем и наведения полета.

Сообщается, что новая недорогая ракета ПВО предназначена не заменить, а дополнить существующие варианты системы Patriot. В то же время не все угрозы требуют чего-то вроде PAC-3 MSE.

Напомним, ранее Financial Times сообщало, что США предупредили союзников в Европе о возможных задержках поставок оружия из-за сокращения американских запасов после войны с Ираном.

Предупреждение получили, в частности, Великобритания, Польша, Литва и Эстония. По данным издания, задержки могут коснуться боеприпасов для HIMARS, Nasams и Patriot.

Также сообщалось, что европейские союзники Украины не спешат передавать Киеву собственные запасы ракет для систем Patriot из-за опасений, что это может ослабить их противовоздушную оборону.

