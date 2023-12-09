США стремятся возобновить военные переговоры с Китаем, - Белый дом

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США хотят дать толчок военным переговорам с Пекином, чтобы "уменьшить просчеты и недоразумения".

Кирби рассказал, что переговоры до сих пор не возобновили, поскольку Китай не нашел замену бывшему министру обороны, генералу Ли Шанфу, которого уволили в октябре.

"Насколько я понимаю частично это может быть связано с тем, что у них нет министра обороны. Мы, конечно, призываем их назначить кого-то в ближайшее время, и мы очень хотим, чтобы эти коммуникации были запущены", - сказал представитель Белого дома.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, 15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско. Там он провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

На пресс-конференции Байден после переговоров с лидером Китая сообщил, что обменялся с Си "мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе по поводу отказа РФ прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа.

Также во время встречи лидеры обсуждали сотрудничество между странами, в том числе в военной сфере. Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.