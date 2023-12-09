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США прагнуть відновити військові переговори з Китаєм, - Білий дім

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки прагнуть відновити військові переговори з Китаєм, щоб зменшити напруженість між державами. Про це під час зустрічі у листопаді домовились президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США хочуть дати поштовх військовим переговорам з Пекіном, щоб "зменшити прорахунки та непорозуміння". 

Кірбі розповів, що переговори досі не відновили, оскільки Китай не знайшов заміну колишньому міністру оборони, генералу Лі Шанфу, якого звільнили в жовтні. 

"Наскільки я розумію частково це може бути пов'язане з тим, що вони не мають міністра оборони. Ми, звичайно, закликаємо їх призначити когось найближчим часом, і ми дуже хочемо, щоб ці комунікації були запущені", - сказав представник Білого дому. 

Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 15 листопада, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Сан-Франциско. Там він провів переговори з президентом США Джо Байденом.

На прес-конференції Байден після переговорів з лідером Китаю повідомив, що обмінявся з Сі "думками щодо регіональних та глобальних питань", у тому числі щодо відмови РФ припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі Газа.

Також у ході зустрічі лідери обговорювали співпрацю між країнами, у тому числі у військовій сфері. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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