RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не стремятся к конфликту с Ираном, но будут защищать свои силы, - глава Пентагона

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будут защищать американские войска и партнеров в регионе.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"По указанию президента (США Джо – ред.) Байдена силы США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - заявил Остин.

По его словам, США осуждают безрассудные и беспрецедентные нападения Ирана и его доверенных лиц.

Глава Пентагона также призвал Иран немедленно прекратить любые дальнейшие нападения, в том числе со стороны своих марионеточных сил, и снизить напряженность.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля", - добавил он.

 Остин также поблагодарил за профессионализм и мастерство американских солдат, принявших участие в сегодняшних действиях и продолжающих стоять на страже, чтобы предотвратить дальнейший конфликт или эскалацию.

"Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией и консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул глава Пентагона.

Удар Ирана по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля

Вчера вечером, 13 апреля, Иран запустил с территории нескольких стран по Израилю сотни беспилотников, назвав это "ответом" на ракетный удар по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске в начале месяца.

После начала ночной атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана, и ответит тем же.

По данным ряда источников, Иран запустил более 200 дронов и около 150 ракет по территории Израиля.

Что известно о ночных воздушных ударах Ирана по Израилю и подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиИзраильИран