США не стремятся к конфликту с Ираном, но будут защищать свои силы, - глава Пентагона

"По указанию президента (США Джо – ред.) Байдена силы США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - заявил Остин.

По его словам, США осуждают безрассудные и беспрецедентные нападения Ирана и его доверенных лиц.

Глава Пентагона также призвал Иран немедленно прекратить любые дальнейшие нападения, в том числе со стороны своих марионеточных сил, и снизить напряженность.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля", - добавил он.

Остин также поблагодарил за профессионализм и мастерство американских солдат, принявших участие в сегодняшних действиях и продолжающих стоять на страже, чтобы предотвратить дальнейший конфликт или эскалацию.

"Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией и консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул глава Пентагона.