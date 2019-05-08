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США не дозволять Китаю грабувати себе в торгівлі, - Трамп

Новини » Економіка    08.05.2019 - 18:09
США не дозволять Китаю грабувати себе в торгівлі, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За версією Трампа, Китай хотів переглянути торгову угоду, сподіваючись домовитися з Джо Байденом

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай більше не буде грабувати Штати в торгівлі. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Зокрема, Трамп зазначив, що в Вашингтон для укладення торговельної угоди їде віце-прем'єр Держради Китаю Лю Хе.

США не дозволять Китаю грабувати себе в торгівлі, - Трамп

"Китай щойно повідомив нам, що вони (віце-прем'єр) зараз направляються у США для укладання угоди. Подивимося, але я дуже задоволений щорічними зборами на суму в більш ніж 100 млрд доларів, що поповнюють скарбницю США... відмінно для США, не добре для Китаю!" - підкреслив глава США.

Так, на думку Трампа, Китайська народна республіка вирішила відступити від домовленостей і спробувати переглянути торгову угоду в зв'язку з "щирою надією", що зможе "домовитися з Джо Байденом або з одним з дуже слабких демократів". Тим самим, заявив президент США, Пекін "продовжить грабувати Сполучені Штати в майбутні роки".

"Цього не станеться!" - запевнив американський лідер.

Нагадаємо, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що напруженість у торговельній війні між КНР і США є загрозою усій світовій економіці.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США Дональд Трамп заявив про нове підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торгової війни між Вашингтоном і Пекіном. Американський лідер підкреслив, що вже в цю п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

Після цієї заяви стало відомо, що заступник голови Держради КНР Лю Хе скоротить свій візит у США. Підкреслюється, що можливість укладення торговельної угоди між США і Китаєм у травні викликає сумніви.

Європейські акції знизилися через побоювання щодо торговельної війни США і Китаю Лагард назвала ситуацію з Китаєм і США загрозою світовій економіці
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