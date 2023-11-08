В США объяснили приостановку участия в Договоре о вооруженных силах Европы

США планируют продолжить взаимодействие с участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе, несмотря на приостановку участия в нем из-за выхода России.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения каких-либо изменений в позиционировании наших сил, у меня нет официальных объявлений по состоянию на сегодняшний день",- отметила она.

Сингх отметила, что США продолжат работать по этому вопросу с союзниками и партнерами по НАТО, членами которого являются многие страны ДОВСЕ.

Выход России из Договора

Участие России в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) было приостановлено еще в 2007 году . С 00:00 7 ноября по заявлению МИД РФ, "завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из настоящего Договора". Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина .

После этого страны НАТО, в том числе и США, решили прекратить действия Договора об общих вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В Белом доме заявили, что продолжат принимать меры по укреплению стабильности и безопасности в Европе "путем уменьшения рисков, предотвращения недоразумений, избегания конфликтов и укрепления доверия".

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