ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В США пояснили призупинення участі у Договорі про збройні сили Європи

Середа 08 листопада 2023 04:59
UA EN RU
В США пояснили призупинення участі у Договорі про збройні сили Європи Фото: США пояснили призупинення участі у Договорі про збройні сили (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США планують продовжити взаємодію з учасниками Договору про звичайні збройні сили в Європі, незважаючи на призупинення участі у ньому через вихід Росії.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"З точки зору будь-яких змін у позиціонуванні наших сил, я не маю офіційних оголошень станом на сьогодні",- зазначила вона.

Сінгх зауважила, що США продовжать працювати у цьому питання з союзниками та партнерами по НАТО, членами якого є багато країн ДЗЗСЄ.

Вихід Росії із Договору

Участь Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) була припинена ще в 2007 році. З 00:00 7 листопада за заявою МЗС РФ, "завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору". Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цього країни НАТО, в тому числі, і США, вирішили припинити дії Договору щодо загальних збройних сил в Європі (ДЗЗСЄ). У Білому домі заявили, що продовжать вживати заходів задля зміцнення стабільності та безпеки в Європі "шляхом зменшення ризиків, запобігання непорозумінь, уникнення конфліктів і зміцнення довіри".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки
NEWS
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки