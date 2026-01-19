Жители Гренландии массово скупают аварийные наборы из-за опасений эскалации
В Нууке, столице Гренландии, резко вырос спрос на товары для выживания и продукты длительного хранения на фоне опасений жителей острова из-за возможного вмешательства США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию CNN.
Рост продаж снаряжения для выживания
Местные магазины отмечают, что жители активно приобретают туристические плитки, сухие продукты длительного хранения и лиофилизированные блюда — продукты, из которых удалена вода методом сублимации.
Владельцы торговых точек связывают рост продаж с тревогой населения перед военными угрозами и нестабильностью.
Настроения жителей
Жители Нуука выразили протест против возможного захвата острова США.
Прокурор Ларс Педерсен заявил: "Я надеюсь, что вскоре в США появятся более разумные люди, которые скажут ему: "Нет, нет, нет, это не сработает"".
Пенсионер Йенс Кьельдсен добавил, что жители острова не боятся угроз и готовы защищать свои права, подчеркнув поддержку союзников.
Реакция союзников
Медсестра Лиза Йоргенсен отметила активизацию союзников: "Солдаты приезжают сюда, а лидеры начинают поддерживать нас".
Жители острова отмечают, что международная поддержка укрепляет их уверенность в безопасности Гренландии и готовность сопротивляться любым попыткам давления.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп настаивает на передаче Гренландии под контроль Соединенных Штатов для размещения системы ПРО "Золотой купол", утверждая, что без срочных действий НАТО остров может оказаться под контролем России или Китая.
Отметим, что после успешных действий США в Венесуэле президент Дональд Трамп вновь вернулся к теме Гренландии, дав понять, что рассматривает возможность присоединения острова всерьез, аргументируя это его стратегическим значением, тогда как формально Гренландия, оставаясь крупнейшим островом мира у побережья Северной Америки, политически относится к Европе как автономная территория в составе Датского королевства, что создает потенциальные риски для международной стабильности и интересов Украины.