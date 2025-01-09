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США не должны выводить войска из Сирии: Остин назвал важную миссию, - AP

Четверг 09 января 2025 05:33
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США не должны выводить войска из Сирии: Остин назвал важную миссию, - AP Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты должны сохранить присутствие своих войск в Сирии. Это должно помешать восстановлению группировки "Исламское государство" (ИГ) как главной угрозы после свержения правительства Башара Асада.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника агентству Associated Press.

По мнению главы Пентагона, американские войска все еще нужны в Сирии, особенно для обеспечения безопасности лагерей содержания, в которых находятся десятки тысяч бывших боевиков ИГИЛ и членов их семей.

Согласно оценкам, в лагерях находится от 8 тысяч до 10 тысяч террористов ИГИЛ, причем по меньшей мере 2 тысячи из них считаются крайне опасными.

"Если Сирия останется без защиты, думаю, что боевики ИГИЛ вернутся в мейнстрим. Я думаю, что нам еще есть над чем работать, чтобы держать ногу на горле ИГИЛ", - сказал Остин.

Он добавил, что переходное правительство Сирии все еще формируется, и пока неизвестно, как события будут разворачиваться в будущем.

"Демократические силы Сирии были хорошими партнерами. В какой-то момент Сирийские демократические силы вполне могут быть поглощены сирийскими военными. И тогда Сирия будет владеть всеми лагерями (содержание ИГИЛ) и, надеюсь, будет держать их под контролем. Однако пока мы должны защищать наши интересы там", - сказал глава Пентагона.

Войска США в Сирии

Для борьбы с ИГИЛ в Сирии США разместили около 2 тысяч военных, что значительно больше, чем 900, об общей численности которых годами заявляли официальные лица. Они были отправлены в 2015 году после того, как боевики захватили значительную территорию Сирии.

В операциях против исламистов, американские войска сотрудничают с Сирийскими демократическими силами под руководством курдов. Они предоставляют прикрытие группе, которую Турция считает филиалом Рабочей партии Курдистана и идентифицирует как террористическую организацию.

Дальнейшее присутствие американских войск было поставлено под сомнение после того, как 8 декабря повстанцы молниеносно свергли Асада, положив конец десятилетнему правлению его семьи.

Новоизбранный президент Дональд Трамп пытался вывести все войска из Сирии в 2018 году во время своего первого срока. Это привело к отставке тогдашнего министра обороны Джима Мэттиса.

Когда в декабре прошлого года группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" выступила против Асада, Трамп написал в соцсетях, что американские военные не должны вмешиваться в этот конфликт.

Падение режима Асада и риск возрождения ИГИЛ

8 декабря 2024 года боевики исламской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города Сирии и столицу Дамаск. Башар Асад с семьей покинул страну и нашел убежище в России.

Сейчас Сирию временно контролирует премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джалали. Он готов сотрудничать с любым руководством, которое выберут сирийцы.

Сразу же после падения режима Асада, военные США ударили из авиации по лагерям ИГИЛ в Сирии. Таким образом американцы пытаются заблокировать возможность боевикам воспользоваться текущей ситуацией для восстановления активности в центральных районах страны.

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