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США ввели санкции против россиян, которые доставляли оружие из КНДР в РФ

Четверг 16 мая 2024 19:41
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США ввели санкции против россиян, которые доставляли оружие из КНДР в РФ Архивное фото: США ввели санкции против россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 16 мая, ввели санкции против россиян, которые организовали поставки оружия из КНДР в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении двух российских граждан и трех российских организаций за содействие поставкам оружия между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США будут продолжать принимать меры для привлечения к ответственности тех, кто пытается облегчить поставки оружия и других материальных средств, чтобы позволить России вести войну.

В санкционный список внесены владелец ООО "Рафорт" Рафаэль Газарян, глава ООО "Технологии" Алексей Буднев, а также компании "Транс-Капитал", "Рафорт" и "Технологии".

КНДР помогает России

После начала войны в Украине Россия стала получать военную помощь от КНДР, которая публично поддержала решение диктатора Владимира Путина. Армия РФ получила от Северной Кореи артснаряды и баллистические ракеты.

При этом разведка Южной Кореи подозревает, что Россия могла получить от КНДР оружие, изготовленное в 1970-х годах.

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