США зажадали від Росії пояснень через стягування військ до кордону України

Сполучені Штати Америки занепокоєні інформацією про те, що Росія стягує свої війська до кордону з Україною . Вашингтон вимагає, щоб Москва пояснила цю ситуацію з провокаціями.

Про це йшлося на брифінгу представника Державного департаменту США Неда Прайса.

У Держдепі запевнили, що США підтримують Україну на тлі російської агресії та провокацій поблизу українського кордону.

"Ми попросили, щоб Росія надала пояснення через ці провокації. Проте, що найбільш важливо, ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед лицем цього залякування та агресії", - сказав Прайс.

Представник Держдепу наголосив, що США вважають агресивні дії Росії, в тому числі стягування військ до кордону з Україною, ескалацією ситуації з боку Кремля.