ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

США постепенно снимают персональные санкции с граждан РФ

США, Среда 31 декабря 2025 03:40
UA EN RU
США постепенно снимают персональные санкции с граждан РФ Фото: Россия и США (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В США обновили санкционный список, исключив из него бывшего высокопоставленного руководителя крупнейшего российского банка, ранее включенного в "черный список" как часть мер против финансовой поддержки войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов США.

Исключение из санкций

Американское ведомство официально убрало из перечня подсанкционных лиц Александру Бурико, ранее занимавшую пост старшего вице-президента и заместителя председателя правления "Сбербанка". Обновление списка опубликовано на сайте Министерства финансов США.

История санкций

Под действие ограничений Бурико попала в мае 2022 года, когда Вашингтон расширил "черный список", включив в него восемь высокопоставленных чиновников "Сбербанка".

Тогда в Минфине США объясняли, что такие меры были направлены на ограничение возможностей российского банка поддерживать военные действия против Украины.

Санкции против "Сбербанка"

Сам "Сбербанк" находится под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года. Ограничения включают замораживание активов в США и запрет на деловые операции с американскими компаниями и гражданами.

Исключение Бурико из списка не изменяет статус самого банка, но отражает обновление подхода ведомства к персональному составу санкционных мер.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, реализующих решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против России, при этом одно из решений направлено на синхронизацию ограничений с Великобританией и затрагивает восемь физических и 40 юридических лиц.

Отметим, что ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, решение принято в ответ на продолжающие дестабилизировать ситуацию в Украине действия РФ. Ограничения затрагивают широкий спектр сфер, включая торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
Новости
Адвоката Коломойского арестовали по делу о взятке, - источники
Адвоката Коломойского арестовали по делу о взятке, - источники
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем