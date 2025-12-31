США постепенно снимают персональные санкции с граждан РФ
В США обновили санкционный список, исключив из него бывшего высокопоставленного руководителя крупнейшего российского банка, ранее включенного в "черный список" как часть мер против финансовой поддержки войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов США.
Исключение из санкций
Американское ведомство официально убрало из перечня подсанкционных лиц Александру Бурико, ранее занимавшую пост старшего вице-президента и заместителя председателя правления "Сбербанка". Обновление списка опубликовано на сайте Министерства финансов США.
История санкций
Под действие ограничений Бурико попала в мае 2022 года, когда Вашингтон расширил "черный список", включив в него восемь высокопоставленных чиновников "Сбербанка".
Тогда в Минфине США объясняли, что такие меры были направлены на ограничение возможностей российского банка поддерживать военные действия против Украины.
Санкции против "Сбербанка"
Сам "Сбербанк" находится под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года. Ограничения включают замораживание активов в США и запрет на деловые операции с американскими компаниями и гражданами.
Исключение Бурико из списка не изменяет статус самого банка, но отражает обновление подхода ведомства к персональному составу санкционных мер.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, реализующих решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против России, при этом одно из решений направлено на синхронизацию ограничений с Великобританией и затрагивает восемь физических и 40 юридических лиц.
Отметим, что ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, решение принято в ответ на продолжающие дестабилизировать ситуацию в Украине действия РФ. Ограничения затрагивают широкий спектр сфер, включая торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.