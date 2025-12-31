США постепенно снимают персональные санкции с граждан РФ

В США обновили санкционный список, исключив из него бывшего высокопоставленного руководителя крупнейшего российского банка, ранее включенного в "черный список" как часть мер против финансовой поддержки войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов США.

Исключение из санкций

Американское ведомство официально убрало из перечня подсанкционных лиц Александру Бурико, ранее занимавшую пост старшего вице-президента и заместителя председателя правления "Сбербанка". Обновление списка опубликовано на сайте Министерства финансов США.

История санкций

Под действие ограничений Бурико попала в мае 2022 года, когда Вашингтон расширил "черный список", включив в него восемь высокопоставленных чиновников "Сбербанка".

Тогда в Минфине США объясняли, что такие меры были направлены на ограничение возможностей российского банка поддерживать военные действия против Украины.

Санкции против "Сбербанка"

Сам "Сбербанк" находится под блокирующими санкциями США с апреля 2022 года. Ограничения включают замораживание активов в США и запрет на деловые операции с американскими компаниями и гражданами.

Исключение Бурико из списка не изменяет статус самого банка, но отражает обновление подхода ведомства к персональному составу санкционных мер.