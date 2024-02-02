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США усиливают давление на Венгрию в вопросе одобрения членства Швеции в НАТО

Фото: США усиливают давление на Венгрию для принятия Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Высокопоставленные американские законодатели хотят, чтобы Венгрия в кратчайшие сроки одобрила вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Будапешт рискует нанести непоправимый ущерб своим отношениям с Вашингтоном, если она не предпримет никаких действий.

Комитет Сената по международным отношениям Бен Кардин заявил, что у него "глубокая обеспокоенность" по поводу курса нынешнего правительства Венгрии.

"Партнеры не делают таких вещей. И я задаюсь вопросом, являются ли они надежным союзником в нашей программе безвизового режима", - заявил он на пресс-конференции.

Сенаторы Джин Шахин, демократ, и Том Тиллис, республиканец, которые являются сопредседателями сенатской группы наблюдателей НАТО, опубликовали заявление, призывающее Венгрию изменить курс.

"Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб ее отношениям с Соединенными Штатами и НАТО", - заявили в своем обращении сенаторы.

Венгрия сейчас является единственным членом НАТО, который не одобрил заявку Швеции на вступление в альянс.

Ратификация Венгрией вступления Швеции в НАТО

Ранее Будапешт обещал, что не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции на членство в Североатлантическом альянсе. Однако голосование в венгерском парламенте несколько раз переносилось.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции на вступление в НАТО, а 25 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил эту ратификацию. Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал собственный парламент к аналогичному шагу.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия может ратифицировать членство Швеции в альянсе, когда парламент снова соберется. Это может произойти в конце февраля.

 

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