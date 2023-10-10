RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США усилят военную помощь Израилю, - Байден

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки увеличат дополнительную военную помощь Израилю. Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем ПВО.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Джо Байден объяснил, что это будет охватывать боеприпасы и ракеты для систем ПВО "Железный Купол".

"Мы намерены убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и своих граждан", - сказал он.

Конгрессу будет предложено принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности важнейших партнеров США.

"Речь идет не о партиях или политике. Речь идет о безопасности нашего мира", - добавляет он.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и стали расстреливать как военных, так и мирных жителей.

В ответ Израиль начал атаковать боевиков ХАМАС на территории сектора Газа. Как отметил министр обороны страны Йоав Галант, Израиль сейчас переходит в полноценное наступление.

При этом ряд стран выступили с поддержкой боевиков из ХАМАС. В частности, это Йемен и Иран. Также атаковать Израиль с территории Ливана уже начали боевики "Хезболла".

Также сегодня Байден сказал, что страны, желающие вмешаться в войну Израиля с боевиками ХАМАС, должны воздержаться от таких действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраиль