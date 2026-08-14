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США усилят противоракетный щит ОАЭ: что известно о ПВО THAAD, которая может сбивать баллистику

08:15 14.08.2026 Пт
3 мин
Зачем Объединенным Арабским Эмиратам новые пусковые установки THAAD?
aimg Лев Шевченко
США усилят противоракетный щит ОАЭ: что известно о ПВО THAAD, которая может сбивать баллистику Фото: установка THAAD (Минобороны США)
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Lockheed Martin Space за 211,435 миллионов долларов произведет новые пусковые установки противоракетного комплекса THAAD в конфигурации Configuration 3 для Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Что предполагает новый контракт

Модификация P00082 к контракту HQ0147-19-C-5001, заключенному в рамках программы иностранных военных продаж (Foreign Military Sales), предусматривает поставку ОАЭ пусковых установок THAAD нового стандарта C3.

Каждая такая установка несет восемь ракет-перехватчиков, поражающих баллистические цели методом прямого кинетического попадания (hit-to-kill). Контрактирующей стороной выступает Агентство противоракетной обороны США (MDA), а появление стандарта C3 напрямую связано с новой аппаратной базой, включающей программный сборник THAAD System Build 5.0.

По описанию бюджетных документов MDA, обновление Configuration 3 призвано заменить устаревшее оборудование, устранить уязвимости кибербезопасности и повысить ремонтопригодность системы, а Build 5.0 дополнительно включает в себя обновление интерфейса Link 16 и интеграцию программного обеспечения Common X-Band 6.0 для радара AN/TPY-2.

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Зачем ОАЭ расширяют сеть THAAD

Модернизация вписывается в более широкий переход к рассредоточенной архитектуре THAAD: MDA разрабатывает концепцию Radio Frequency Remote THAAD Launcher, позволяющую элементам огневого контроля поддерживать радиочастотную связь с пусковыми установками, удаленными от основной позиции батареи.

Для ОАЭ такой подход соответствует географическому расположению объектов, нуждающихся в защите, — авиабаз, портов, энергетической инфраструктуры и густонаселенных городов в разных частях страны.

Рассредоточение пусковых установок усложняет для противника выведение из строя целой батареи одним ударом и расширяет возможности перехвата нескольких баллистических ракет, атакующих по разным направлениям одновременно.

Актуальность этого подхода подтвердил опыт ОАЭ во время противостояния с Ираном в 2026 году, когда страна столкнулась с массированными атаками баллистических ракет и дронов по военным, энергетическим и гражданским объектам, что показало зависимость противоракетной обороны не только от радаров и перехватчиков, но и от способности.

Вопрос ракетного вооружения для систем противовоздушной и противоракетной обороны в последние месяцы активно обсуждается и в контексте Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская команда рассчитывает до конца 2026 года получить техническую возможность самостоятельно производить ракеты для систем ПВО, в частности, работает над лицензиями на производство ракет для комплексов Patriot.

В то же время, переговоры между Киевом и Вашингтоном о локализации такого производства продвигаются неравномерно: несмотря на договоренности, достигнутые на полях саммита НАТО в Анкаре, посол США в НАТО Мэтью Витакер уточнил, что официальной лицензии на изготовление перехватчиков Patriot Украина пока не получила.

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