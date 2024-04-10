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США усилят патрулирование вблизи Китая

Среда 10 апреля 2024 04:35
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США усилят патрулирование вблизи Китая Фото: cоветник США по национальной безопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об возможном увеличении патрулирования в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это стало возможным после совместных учений США, Австралии, Филиппин и Японии в минувшие выходные.

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Вашингтоне в среду, а Салливан встретится в четверг для переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Переговоры будут включать способы противодействия Китаю.

"Что касается военно-морского патрулирования, то на прошлой неделе мы только что видели трехстороннее плюс Австралийское, новую форму совместного четырехстороннего военно-морского патрулирования, так что вы можете ожидать большего в будущем", - сказал Салливан на регулярном брифинге в Белом доме.

Учения США

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из стран, которая примет и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

С 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии состоялись масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

Также мы писали, что США и Южная Корея провели морские учения. Целью было отточить свои навыки сдерживания угроз безопасности на море на фоне угроз КНДР.

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