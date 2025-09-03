США усилили давление на помощников России и Ирана в обходе санкций, - Ермак

По его словам, за сделками компаний и судов стоит иракско-китайский бизнесмен, проживающий в ОАЭ.

"Эта сеть генерирует сотни миллионов долларов ежегодно и напрямую работает в интересах государства-спонсора терроризма. Теперь 7 компаний и 9 танкеров, которые участвовали в схеме, находятся под санкциями США", - написал Ермак.

Глава ОП утверждает, что новые ограничения это четкий сигнал - любые попытки помогать Ирану или России в обходе санкций обречены.

"Каждый доллар, полученный от "теневого флота" или контрабанды, будет заблокирован", - подытожил чиновник и добавил, что ряд предложений санкционной группы учитываются при введении ограничений.