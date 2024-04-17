США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках G7

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразит обеспокоенность США тем, что Пекин помогает России развивать свою военно-промышленную базу для ведения войны против Украины, на встрече с коллегами из G7 в Италии на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"За последние месяцы мы видели, что из Китая в Россию перемещались материалы, которые Россия использовала для восстановления своей промышленной базы и производства появляющегося на поле боя в Украине оружия. И мы невероятно озабочены этим", — сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге для печати.
В ближайшие недели должен состояться визит Блинкена в Китай, где, по словам Кирби, госсекретарь поднимет вопрос поддержки Пекином российской ВПК. Также проблему должны обсудить на встрече в рамках G7 в Италии на этой неделе.
"Не забегая слишком вперед перед этими встречами, вы, конечно, можете ожидать, что он должен поднять этот вопрос", — сказал Миллер.
О том, что Китай поставляет России вооружение, в октябре прошлого года сообщал Пентагон. В частности, речь шла о беспилотниках, стрелковом оружии и снаряжении.
Однако Китай уверяет, что не снабжает летальным оружием Россию.
В апреле этого года в Госдепе США заявили, что в том числе благодаря поддержке со стороны Китая РФ почти восстановила свои вооруженные силы.
Американский Минфин предупредил банки и экспортеров КНР о "серьезных последствиях" в случае помощи укреплению военного потенциала России.
Китайцы в очередной раз возмутились, они считают укрепление ВПК страны, ведущей агрессивную войну против соседнего государства, уничтожая в том числе гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей, "нормальным сотрудничеством".
В последнее время, согласно оценке США, Китай резко увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва в свою очередь использует для производства ракет, танков, самолетов и другого оружия для войны против Украины.
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