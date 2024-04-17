США поднимут вопрос поддержки Китаем агрессии РФ в рамках G7

"За последние месяцы мы видели, что из Китая в Россию перемещались материалы, которые Россия использовала для восстановления своей промышленной базы и производства появляющегося на поле боя в Украине оружия. И мы невероятно озабочены этим", — сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге для печати.

В ближайшие недели должен состояться визит Блинкена в Китай, где, по словам Кирби, госсекретарь поднимет вопрос поддержки Пекином российской ВПК. Также проблему должны обсудить на встрече в рамках G7 в Италии на этой неделе.

"Не забегая слишком вперед перед этими встречами, вы, конечно, можете ожидать, что он должен поднять этот вопрос", — сказал Миллер.

Поддержка Китаем российской агрессии против Украины