США возбудят уголовное дело против экипажа танкера теневого флота РФ

Она проинформировала, что Соединенные Штаты выполнили ордер на арест танкера Bella 1, который транспортировал нефть из Венесуэлы и Ирана, что подпадает под санкции.

"Ранее Bella 1 был признан виновным в нарушении санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) за его роль в сети, поддерживающей иностранные террористические организации", - написала Бонди.

По ее словам, во время операции экипаж судна пытался избежать задержания и скрыться от американской береговой охраны. Несмотря на это, танкер в конце концов был остановлен.

"Из-за невыполнения приказов Береговой охраны экипаж этого судна находится под расследованием, и против всех виновных лиц будет возбуждено уголовное дело", - отметила генпрокурор.

Также Бонди сообщила, что Министерство юстиции США контролирует передвижение еще нескольких танкеров, в отношении которых могут быть применены аналогичные меры.

"Каждый из тех, кто откажется выполнять указания Береговой охраны или других федеральных должностных лиц, будет привлечен к ответственности в полном соответствии с законом", - подчеркнула она.