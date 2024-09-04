США посоветовали Монголии в разговорах с Путиным подчеркивать свою поддержку суверенитета Украины

В Госдепартаменте США понимают положение "между двумя крупными соседями", в котором оказалась Монголия. Тем не менее, призвали Улан-Батор в общении с Россией подчеркивать свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Мэтью Миллера, которое цитирует Укринформ.
Миллер сказал, что, по мнению США, страны не должны давать российскому диктатору Владимиру Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. США ожидают, что Монголия будет придерживаться своих обязательств "и в дальнейшем будет поддерживать принципы Устава ООН, в том числе по суверенитету и территориальной целостности".
В то же время представитель Госдепа выразил понимание, в каком положении оказалась сама Монголия – "намного меньшая страна, расположенная между двумя крупными соседями", Россией и Китаем. Миллер заверил, что США продолжат поддерживать Монголию, однако важно, чтобы эта страна придерживалась международных обязательств.
"И важно, чтобы в то время, как они общаются с Россией, они четко подчеркивали свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Миллер.
Российский диктатор 2 сентября начал свой официальный визит в Монголию.
Улан-Батор, несмотря на ратификацию Римского устава Международного уголовного суда (МУС), отказался выполнять его решение об аресте Путина в рамках дела о незаконной депортации детей с территории Украины. Свою позицию власти Монголии объяснили зависимостью страны от российских энергопродуктов. В заявлении не упоминается поддержка Монголией территориальной целостности Украины.
Члены Европейского парламента призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если страна не арестует Путина по ордеру МКС.
Представители российских властей считают, что Улан-Батор "послал" и МКС, и ЕС.
Зачем Путин поехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МКС, – читайте в материале РБК-Украина.
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