США посоветовали Монголии в разговорах с Путиным подчеркивать свою поддержку суверенитета Украины

Миллер сказал, что, по мнению США, страны не должны давать российскому диктатору Владимиру Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. США ожидают, что Монголия будет придерживаться своих обязательств "и в дальнейшем будет поддерживать принципы Устава ООН, в том числе по суверенитету и территориальной целостности".

В то же время представитель Госдепа выразил понимание, в каком положении оказалась сама Монголия – "намного меньшая страна, расположенная между двумя крупными соседями", Россией и Китаем. Миллер заверил, что США продолжат поддерживать Монголию, однако важно, чтобы эта страна придерживалась международных обязательств.

"И важно, чтобы в то время, как они общаются с Россией, они четко подчеркивали свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Миллер.