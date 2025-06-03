США пополняют арсенал оружия рекордными темпами, - Трамп

Соединенные Штаты в последнее время накапливают оружие в собственных армейских арсеналах быстрыми темпами, которых еще никогда не было.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Truth Social.

"Только что прекрасно поговорил с нашими военными лидерами. Это самая сильная армия, которую мы когда-либо имели, включая тот факт, что мы накапливаем оружие с такими темпами, которых раньше не видели в нашей стране", - отметил Трамп. Президент США также отметил, что надеется на то, что, однако, американцам никогда не придется пользоваться накопленным новым оружием.