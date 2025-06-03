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США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами, - Трамп

Вівторок 03 червня 2025 12:06
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США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами, - Трамп Фото: США поповнюють арсенал зброї рекордними темпами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати останнім часом накопичують зброю у власних армійських арсеналах швидкими темпами, яких ще ніколи не було.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Truth Social.

"Щойно чудово поговорив з нашими військовими лідерами. Це найсильніша армія, яку ми коли-небудь мали, включаючи той факт, що ми накопичуємо зброю з такими темпами, яких раніше не бачили в нашій країні", - зазначив Трамп.

Президент США також зазначив, що сподівається на те, що, однак, американцям ніколи не доведеться користуватися накопиченою новою зброєю.

Раніше Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер також анонсував масштабну військову модернізацію у відповідь на зростання глобальної загрози. За його словами, уряд планує побудувати до 12 нових ударних підводних човнів та інвестувати мільярди фунтів у ядерну зброю, безпілотники та цифрові технології.

Він заявив, що збройні сили Великої Британії повинні перейти до "бойової готовності" протягом наступних кількох років. Військова стратегія також передбачає закупівлю до 7000 одиниць далекобійної зброї британського виробництва та створення нового кіберкомандування.

Ця стратегія з’явилася на тлі посилення військової напруги через війну в Україні, зміну позиції США в Європі та загострення глобальних конфліктів.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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