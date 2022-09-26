США предварительно согласовали пакет помощи Украине на 12 млрд долларов, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

К соответствующему соглашению пришли конгрессмены в ходе обсуждения нового законопроекта о временных расходах США. Один из источников также отметил, что этим законом также выделят финансирование для переселения афганских беженцев.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов. В пятницу Конгрессу предстоит принять закон о расходах, который также будет финансировать широкий спектр программ правительства США.