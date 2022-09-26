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США предварительно согласовали пакет помощи Украине на 12 млрд долларов, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты предварительно согласовали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере 12 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

К соответствующему соглашению пришли конгрессмены в ходе обсуждения нового законопроекта о временных расходах США. Один из источников также отметил, что этим законом также выделят финансирование для переселения афганских беженцев.

Ранее президент США Джо Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере 11,7 млрд долларов. В пятницу Конгрессу предстоит принять закон о расходах, который также будет финансировать широкий спектр программ правительства США.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине дополнительные 457,5 млн долларов. Денежные средства пойдут на укрепление гражданской безопасности и потенциала наших правоохранительных органов.

Также РБК-Украина писало о том, что США предоставили Украине грант в размере 1,5 млрд долларов. В то же время, это последний транш грантовых средств из 4,5 млрд долларов, которые Вашингтон предоставлял через Целевой фонд Всемирного банка.

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