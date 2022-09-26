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США попередньо погодили пакет допомоги Україні на 12 млрд доларів, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

До відповідної угоди дійшли конгресмени під час обговорення нового законопроекту про тимчасові витрати США. Один із джерел також зазначив, що цим законом також виділять фінансування для переселення афганських біженців.

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес надати Україні нову екстрену військову та економічну допомогу у розмірі 11,7 млрд доларів. У п'ятницю Конгрес має ухвалити закон про витрати, який також фінансуватиме широкий спектр програм уряду США.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.

Також РБК-Україна писала про те, що США надали Україні грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Водночас, це останній транш грантових коштів із 4,5 млрд доларів, які Вашингтон надавав через Цільовий фонд Світового банку.

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