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В США предупредили, что КНДР становится более подготовленной к войне против своих соседей

Четверг 09 января 2025 07:17
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В США предупредили, что КНДР становится более подготовленной к войне против своих соседей Фото: северокорейские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска Северной Кореи получают боевой опыт, участвуя в войне России против Украины. Таким образом Пхеньян становится более подготовленным к возможной военной кампании против своих стран-соседей.

Об этом сказала заместитель посла США Дороти Камилла Ши на заседании Совета безопасности ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представительница Штатов при ООН отметила, что более 12 тысяч военнослужащих КНДР находятся в России, и в прошлом месяце северокорейские солдаты присоединились к боям в Курской области против Сил обороны Украины.

По словам американского дипломата, войска Северной Кореи во время таких боевых действий осваивают технику и оборудование ВС РФ в условиях современной полномасштабной войны.

Поэтому, рассказали Ши, КНДР сейчас "приобретает значительную выгоду от получения российского военного оборудования, технологий и опыта, что делает ее более способной вести войну против своих соседей".

Представительница США в ООН добавила, что Северная Корея, в свою очередь, вероятно захочет "использовать эти усовершенствования для продвижения контрактов на продажу оружия и военную подготовку во всем мире".

Участие войск КНДР на стороне РФ в войне против Украины

Напомним, по данным Киева и государств условного Запада, в Россию уже было отправлено около 12 тысяч солдат КНДР, которые Пхеньян перебросил для помощи Москве в войне против Украины. Определенную часть северокорейских военных после тренировки направили в Курскую область, чтобы участвовать в составе росармии в боях против ВСУ.

Как заявил 16 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский, к боям в Курской области РФ уже начала привлекать солдат КНДР.

27 декабря в Белом доме рассказали, что среди солдат КНДР в армии РФ - большие потери, а некоторые северокорейские военные совершают самоубийства.

В конце декабря в Пентагоне заявили, что не видят значительной эффективности от атак солдат КНДР в Курской области на фоне данных об их существенных потерях.

Разведка Южной Кореи в декабре оценивала потери КНДР в войне против Украины в около 1100 военнослужащих.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что РФ потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня. Глава государства уточнил, что уже "3800 убито или ранено" военных КНДР.

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