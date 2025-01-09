В США предупредили, что КНДР становится более подготовленной к войне против своих соседей
Войска Северной Кореи получают боевой опыт, участвуя в войне России против Украины. Таким образом Пхеньян становится более подготовленным к возможной военной кампании против своих стран-соседей.
Об этом сказала заместитель посла США Дороти Камилла Ши на заседании Совета безопасности ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Представительница Штатов при ООН отметила, что более 12 тысяч военнослужащих КНДР находятся в России, и в прошлом месяце северокорейские солдаты присоединились к боям в Курской области против Сил обороны Украины.
По словам американского дипломата, войска Северной Кореи во время таких боевых действий осваивают технику и оборудование ВС РФ в условиях современной полномасштабной войны.
Поэтому, рассказали Ши, КНДР сейчас "приобретает значительную выгоду от получения российского военного оборудования, технологий и опыта, что делает ее более способной вести войну против своих соседей".
Представительница США в ООН добавила, что Северная Корея, в свою очередь, вероятно захочет "использовать эти усовершенствования для продвижения контрактов на продажу оружия и военную подготовку во всем мире".
Участие войск КНДР на стороне РФ в войне против Украины
Напомним, по данным Киева и государств условного Запада, в Россию уже было отправлено около 12 тысяч солдат КНДР, которые Пхеньян перебросил для помощи Москве в войне против Украины. Определенную часть северокорейских военных после тренировки направили в Курскую область, чтобы участвовать в составе росармии в боях против ВСУ.
Как заявил 16 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский, к боям в Курской области РФ уже начала привлекать солдат КНДР.
27 декабря в Белом доме рассказали, что среди солдат КНДР в армии РФ - большие потери, а некоторые северокорейские военные совершают самоубийства.
В конце декабря в Пентагоне заявили, что не видят значительной эффективности от атак солдат КНДР в Курской области на фоне данных об их существенных потерях.
Разведка Южной Кореи в декабре оценивала потери КНДР в войне против Украины в около 1100 военнослужащих.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что РФ потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня. Глава государства уточнил, что уже "3800 убито или ранено" военных КНДР.
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