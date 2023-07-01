В США предупредили о риске неправомерных задержаний в Китае

Соединенные Штаты Америки предупредили, что американские и другие иностранные компании могут столкнуться с преследованиями из-за нового закона о контрразведке в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Китае приняли широкое обновление к антишпионскому законодательству, которое запрещает передачу какой-либо информации, связанной с национальной безопасностью и расширяет определение шпионажа. Новое законодательство вступает в силу 1 июля.

Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) заявил, что эти законы предоставляют Пекину расширенные правовые основания для доступа и контроля данных, хранящихся американскими компаниями в Китае.

"Американские компании и физические лица в Китае также могут быть наказаны за традиционную бизнес-деятельность, которую Пекин считает актами шпионажа, или за действия, которые, по мнению Пекина, способствуют иностранным санкциям против Китая", - говорится в заявлении NCSC.

Отмечается, что двусмысленность закона означает, что любые документы, данные, материалы или предметы могут считаться важными для национальной безопасности Китая, а также подвергают риску журналистов, ученых и исследователей.

Госдеп США уже обновил свои рекомендации для американцев по поводу путешествий в Китай, предупредив о "риске неправомерных задержаний"

Отношения США и Китая

Напряжение между США и Китаем начало стремительно увеличиваться из-за позиций по Тайваню. Китай считает остров своей территорией. Соединенные Штаты поддерживают независимость островного государства и оказывают ему помощь. На фоне этого конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился.

Страны договорились стабилизировать свое "соперничество", чтобы оно не переросло в конфликт. Однако аналитики и политические обозреватели отмечают, что они не смогли добиться серьезного прорыва.

Глава госдепа США Энтони Блинкена после своих переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что стабилизация американо-китайских отношений не является результатом одного визита, но это "хорошее и важное начало".