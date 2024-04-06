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США предупредили китайские компании о "значительных последствиях" в случае помощи России

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о "значительных последствиях" для его компаний в случае помощи России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еллен провела встречу с вице-премьером правительства Китая Хэ Лифеном в городе Гуанчжоу в субботу, 6 апреля. Как отмечает издание, обе стороны согласились продолжить обсуждение сбалансированного роста и финансовой стабильности.

В Пекине заявили, что выразили обеспокоенность по поводу экономических и торговых ограничений США в отношении Китая.

Министр финансов США подчеркнула, что китайские компании могут ждать последствий, если они будут помогать вооруженной агрессии России против Украины.

"Еллен сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину", - пишет Reuters.

Китайская сторона в свою очередь подчеркнула, что ее политика не заключается в предоставлении такой поддержки и не хочет, чтобы это было двусторонним вопросом.

 

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины

Следует отметить, что Китай пытается держаться якобы нейтралитетом в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней.

Ранее Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его подвергли критике.

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира. Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.

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