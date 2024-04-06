США предупредили китайские компании о "значительных последствиях" в случае помощи России

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Китай о "значительных последствиях" для его компаний в случае помощи России в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Еллен провела встречу с вице-премьером правительства Китая Хэ Лифеном в городе Гуанчжоу в субботу, 6 апреля. Как отмечает издание, обе стороны согласились продолжить обсуждение сбалансированного роста и финансовой стабильности.
В Пекине заявили, что выразили обеспокоенность по поводу экономических и торговых ограничений США в отношении Китая.
Министр финансов США подчеркнула, что китайские компании могут ждать последствий, если они будут помогать вооруженной агрессии России против Украины.
"Еллен сказала, что предупредила о значительных последствиях для китайских компаний, если они будут оказывать материальную поддержку вторжению России в Украину", - пишет Reuters.
Китайская сторона в свою очередь подчеркнула, что ее политика не заключается в предоставлении такой поддержки и не хочет, чтобы это было двусторонним вопросом.
Следует отметить, что Китай пытается держаться якобы нейтралитетом в войне России против Украины. Однако Пекин не осудил Москву, продолжает экономическое сотрудничество с ней.
Ранее Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины, но его подвергли критике.
Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Китай играет большую роль в мире, поэтому Украина хочет, чтобы эта страна была вовлечена в формулу мира. Пекин пока не согласился, но китайские власти не критикуют украинскую формулу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.