США попередили китайські компанії про "значні наслідки" у разі допомоги Росії

Єллен провела зустріч з віцепрем'єром уряду Китаю Хе Ліфеном у місті Гуанчжоу в суботу, 6 квітня. Як зазначає видання, обидві сторони погодилися продовжити обговорення збалансованого зростання і фінансової стабільності.

У Пекіні заявили, що висловили стурбованість щодо економічних і торговельних обмежень США щодо Китаю.

Натомість міністр фінансів США наголосила, що на китайські компанії чекають наслідки, якщо вони будуть допомогати збройній агресії Росії проти України.

"Єллен сказала, що попередила про значні наслідки для китайських компаній, якщо вони надаватимуть матеріальну підтримку вторгненню Росії в Україну", - пише Reuters.

Китайська сторона своєю чергою підкреслила, що її політика не полягає в наданні такої підтримки і не хоче, щоб це було двостороннім питанням.