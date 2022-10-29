RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов

Фото: Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Власти США будут использовать все инструменты для борьбы с поставками Ираном оружия за рубеж, в том числе дронов, которыми Россия бомбардирует украинские города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

Он отметил, что США не намерены анонсировать эти шаги. По его словам, в вопросе противодействия злонамеренной деятельности Ирана, в частности его ядерной программе или поддержке своих ставленников, Вашингтон ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.

"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру", - подчеркнул Прайс.

Напомним, что Иран отрицает отправку дронов и своих инструкторов в оккупированный Крым.

Раньше Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Также США обвинили Иран во лжи и заявили об эскалации ситуации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранГосударственный департамент США