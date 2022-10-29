США предупредили Иран, что применят все инструменты для борьбы с поставками дронов

Он отметил, что США не намерены анонсировать эти шаги. По его словам, в вопросе противодействия злонамеренной деятельности Ирана, в частности его ядерной программе или поддержке своих ставленников, Вашингтон ничего не оставит без внимания и сделает все возможное, чтобы предотвратить угрозу.

"У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер, мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру", - подчеркнул Прайс.

Напомним, что Иран отрицает отправку дронов и своих инструкторов в оккупированный Крым.

Раньше Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Также США обвинили Иран во лжи и заявили об эскалации ситуации в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.