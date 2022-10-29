США попередили Іран, що застосують усі інструменти для боротьби з постачанням дронів

Влада США використовуватиме всі інструменти для боротьби з постачанням Іраном зброї за кордон, у тому числі дронів, якими Росія бомбардує українські міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Державного департаменту США Неда Прайса.
Він зазначив, що США не мають наміру анонсувати ці кроки. За його словами, у питанні протидії зловмисній діяльності Ірану, зокрема його ядерній програмі чи підтримці своїх ставлеників, Вашингтон нічого не залишить поза увагою і зробить усе можливе, щоб запобігти загрозі.
"У нас є інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів, ми збираємося робити те, що зрештою в наших інтересах у справі протидії та перешкоджання потоку цих технологій з Ірану в країни та організації по всьому світу", - наголосив Прайс. .
Нагадаємо, що Іран заперечує відправлення дронів та своїх інструкторів до окупованого Криму.
Раніше Іран заявив про готовність до переговорів з Україною аби спростувати звинувачення.
Також США звинуватили Іран у брехні та заявили про ескалацію ситуації в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.