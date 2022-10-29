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США попередили Іран, що застосують усі інструменти для боротьби з постачанням дронів

Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепартаменту США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Влада США використовуватиме всі інструменти для боротьби з постачанням Іраном зброї за кордон, у тому числі дронів, якими Росія бомбардує українські міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Державного департаменту США Неда Прайса.

Він зазначив, що США не мають наміру анонсувати ці кроки. За його словами, у питанні протидії зловмисній діяльності Ірану, зокрема його ядерній програмі чи підтримці своїх ставлеників, Вашингтон нічого не залишить поза увагою і зробить усе можливе, щоб запобігти загрозі.

"У нас є інструменти, які виходять за межі санкцій та інших економічних заходів, ми збираємося робити те, що зрештою в наших інтересах у справі протидії та перешкоджання потоку цих технологій з Ірану в країни та організації по всьому світу", - наголосив Прайс. .

Нагадаємо, що Іран заперечує відправлення дронів та своїх інструкторів до окупованого Криму.

Раніше Іран заявив про готовність до переговорів з Україною аби спростувати звинувачення.

Також США звинуватили Іран у брехні та заявили про ескалацію ситуації в Україні.

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ІранДержавний департамент США