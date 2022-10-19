Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения
Иран в очередной раз отверг обвинения касаемо поставок вооружения России и заявил о готовности к переговорам с Украиной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Ирана.
Представитель МИД Ирана Насер Канаани в очередной раз опроверг информацию о том, что Тегеран отправлял оружие, в том числе военные беспилотники России для использования в войне против Украины.
По словам Канаани, "подобные безосновательные заявления, основанные на ложной информации и недоброжелательных предположениях, являются частью целенаправленной и политико-пропагандистской кампании, ведущейся СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".
Также он отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.
Канаани отметил, что Иран сохраняет нейтралитет по поводу войны на территории нашей страны и выступает против продолжения боевого конфликта.
"Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом ключе глава внешнеполитического ведомства Ирана провел многочисленные встречи и контакты со своими российскими и украинскими коллегами", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского обращение России за помощью к Ирану, не что иное, как военно-политическое банкротство Кремля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.