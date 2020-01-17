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США в ОБСЄ виступили за вибори на Донбасі після виводу російських військ

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 03:47
США в ОБСЄ виступили за вибори на Донбасі після виводу російських військ
Фото: Джеймс Гілмор (osce.usmission.gov)

Постпред США в ОБСЄ підтримав проведення виборів після повернення Україною контролю над кордоном

Сполучені Штати закликають до відновлення контролю Україною над своїм міжнародним кордоном з Росією для проведення демократичних виборів нині на окупованій частині Донбасу. Про це сказав глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, передає сайт місії.

Він також додав, що незаконні збройні формування також повинні будуть покинути українську територію.

"Вільні та справедливі вибори повинні проходити під українським контролем і в безпечних умовах, коли російські сили і незаконні збройні формування будуть виведені з території України", - підкреслив Гілмор.

Він також навів у приклад дані спостерігачів ОБСЄ, які документують потік залізничних вагонів, вантажних автомобілів та військової техніки, які щодня переміщуються з Росії на схід України.

"Цей неконтрольований потік персоналу і техніки є прямим викликом зусиллям по підготовці до проведення вільних і справедливих місцевих виборів на Донбасі", - сказав Гілмор.

Він також від імені США закликав Росію "дати вказівку своїм довіреним особам припинити переслідування Спеціальної моніторингової місії, як того вимагають зобов'язання Москви за Мінськими угодами".

Нагадаємо, раніше колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Україна може домовитися з РФ про виведення російських військ з Донбасу і передачу кордону під контроль міжнародних сил протягом одного-двох років.

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